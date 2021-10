Napoli | spiraglio per il rinnovo di Insigne | ma Inter e i club esteri restano alla finestra

(Di venerdì 1 ottobre 2021) Leggera apertura ieri nella trattativa traper ildi contratto, ma la strada sarebbe ancora lunga Nella giornata di ieri, a sorpresa, Vincenzo Pisacane, agente di Lorenzo, e Aurelio De Laurentiis, hanno pranzato insieme. Ovviamente l’argomento centrale era ildel capitano delche, dopo l’inizio di stagione scoppiettante degli azzurri, vede il suo futuro un po’ più partenopeo rispetto all’estate. Nella testa del presidente, come riporta La Gazzetta dello Sport, ci sarebbe sempre quell’offerta al ribasso a 3,5 milioni; cifra che però il calciatore non è intenzionato ad accettare. E così le trattative andranno ancora per le lunghe, anche se il d.s. Giuntoli parla di clima sereno. Magari i risultati delfaranno la ...

Leggera apertura ieri nella trattativa tra Napoli e Insigne per il rinnovo di contratto, ma la strada sarebbe ancora lunga Nella giornata di ieri, a sorpresa, Vincenzo Pisacane, agente di Lorenzo Insi ...NAPOLI - Lorenzo Insigne e il Napoli si riavvicinano dopo un'estate in cui l'argomento del rinnovo del contratto assomigliava ad un tabù. Il presidente De Laurentiis ...