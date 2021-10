Napoli-Spartak | Spalletti | “Dalla panchina ci facevano i versi” | VIDEO

(Di venerdì 1 ottobre 2021) Luciano, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta in Europa League contro loMosca

Advertising

sscnapoli : ?? #NapoliSpartak tornelli aperti dalle ore 15:45. Si invitano i tifosi ad anticipare l’orario di arrivo allo stadio… - SkySport : NAPOLI-SPARTAK MOSCA 2-3 Risultato finale ? ? #Elmas (1') ? #Promes (55') ? #Ignatov (81') ? #Promes (90’) ?… - DiMarzio : #Promes, storia di un ex galeotto che ha steso con una doppietta il #Napoli al #Maradona - grizwigga : RT @DiMarzio: #Promes, storia di un ex galeotto che ha steso con una doppietta il #Napoli al #Maradona - cn1926it : #Spalletti a DAZN: “Abbiamo fatto tanti errori, pensavo di poterla vincere” -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Spartak

Ildeve uccidere subito le partite quando è in grado di farlo. E deve imparare a rispondere le avversità cambiando radicalmente pelle30/09/2021 - Europa League /Mosca / foto Insidefoto/Image Sport nella foto: Luciano Spalletti Ildominante I primi minuti diMosca sono stati un concentrato di qualità tecnica e tattica ...Su SkyMosca 397.000 abbonati (2,3%), Zorya - Roma 144.000 (0,8%).Le pagelle per Luciano Spalletti per la partita contro lo Spartak Mosca del Napoli. Sconfitta, la prima per gli azzurri.L'espulsione del terzino portoghese ha condizionato la partita del Napoli, che aveva iniziato alla grande ma alla fine si è fatto travolgere dall'avversario.