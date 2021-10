Napoli, Ruiz: «Squadra ha dato tutto. Qualificazione? Non è finito niente» (Di venerdì 1 ottobre 2021) “Era importante vincere, peccato per l’espulsione ma penso che la Squadra abbia dato tutto. Ora la partita è passata, dobbiamo pensare a domenica. Un’altra gara difficile”. Lo ha detto il centrocampista del Napoli Fabian Ruiz ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta interna contro lo Spartak Mosca. “La Qualificazione si complica? Mancano ancora quattro partite, non è finito niente. E’ vero che abbiamo un punto ma manca ancora tanto – ha proseguito – Questa Squadra non molla mai, vogliamo e dobbiamo fare una bella Europa League. Adesso dobbiamo correggere gli errori che abbiamo fatto e pensare al campionato”. Leggi su footdata (Di venerdì 1 ottobre 2021) “Era importante vincere, peccato per l’espulsione ma penso che laabbia. Ora la partita è passata, dobbiamo pensare a domenica. Un’altra gara difficile”. Lo ha detto il centrocampista delFabianai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta interna contro lo Spartak Mosca. “Lasi complica? Mancano ancora quattro partite, non è. E’ vero che abbiamo un punto ma manca ancora tanto – ha proseguito – Questanon molla mai, vogliamo e dobbiamo fare una bella Europa League. Adesso dobbiamo correggere gli errori che abbiamo fatto e pensare al campionato”.

