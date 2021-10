(Di venerdì 1 ottobre 2021) Ha in tasca la tessera del reddito di cittadinanza, il boss di Fuorigrotta. E la usa per taglieggiare i commercianti, quasi in modo beffardo: ottiene lavori e forniture di svariate migliaia di euro,...

Advertising

cronacacampania : Napoli, il commerciante-coraggio: «Picchiato dagli estorsori davanti all'asilo di mia figlia». Caccia al boss con i… - TeleCapriNews : Nola (Napoli): i Carabinieri hanno denunciato un commerciante per inquinamento ambientale. Accertata la totale asse… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli commerciante

ilmattino.it

LA CRIMINALITÀ Pestaggio e danni al negozio,napoletano denuncia gli... LA CAMORRA, la bomba di Ponticelli era per il boss De Micco: da poco... Gli ispettori del Nucleo Psc (Port ...LA FESTA Centenari: 106 candeline per Anna, la nonnina di Castellammare IL CORAGGIO Pestaggio e danni al negozio,napoletano denuncia gli... LA CAMORRA, la bomba di Ponticelli era ...Ha in tasca la tessera del reddito di cittadinanza, il boss di Fuorigrotta. E la usa per taglieggiare i commercianti, quasi in modo beffardo: ottiene lavori e forniture di svariate migliaia di euro,..Comincia il countdown per il richiamo alle urne, così Gaetano Manfredi apre in via Filangieri la giornata con una passeggiata elettorale - nonostante l'invadenza della pioggia - insieme ...