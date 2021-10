MotoGP: altri tre anni in Argentina (Di venerdì 1 ottobre 2021) la MotoGP non correrà quest’anno in Argentina (ma la Superbike si), ma si tiene stretto il paese sudamericano. La Dorna ha annunciato il rinnovo del contratto con il circuito di Termas de Rio Hondo, che resterà in calendario per altri tre anni. Il rinnovo prevede l’organizzazione del Gran Premio per le stagioni 2023, 2024 e 2025. MotoGP: lunga vita all’Argentina? Con il circuito di Termas, il motomondiale è tornato nel paese delle pampas per la prima volta dal 1998. Allora si correva nel vecchio impianto Oscar Alfredo Galvez, alle porte di Buenos Aires, ora rimpiazzato da un circuito nuovo e moderno. Progettato dall’architetto italiano Jarno Zaffelli, la pista ha incontrato fin da subito il parere favorevole dei piloti, a dispetto di una location isolata che rende la logistica un ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 1 ottobre 2021) lanon correrà quest’anno in(ma la Superbike si), ma si tiene stretto il paese sudamericano. La Dorna ha annunciato il rinnovo del contratto con il circuito di Termas de Rio Hondo, che resterà in calendario pertre. Il rinnovo prevede l’organizzazione del Gran Premio per le stagioni 2023, 2024 e 2025.: lunga vita all’? Con il circuito di Termas, il motomondiale è tornato nel paese delle pampas per la prima volta dal 1998. Allora si correva nel vecchio impianto Oscar Alfredo Galvez, alle porte di Buenos Aires, ora rimpiazzato da un circuito nuovo e moderno. Progettato dall’architetto italiano Jarno Zaffelli, la pista ha incontrato fin da subito il parere favorevole dei piloti, a dispetto di una location isolata che rende la logistica un ...

