Morti sul lavoro, pochi controlli contro gli abusi. Così è facile aggirare le regole. Parla il sociologo Domenico De Masi: "Si è creata una condizione di precarietà crescente" (Di venerdì 1 ottobre 2021) Dodici Morti sul lavoro nell'ultima settimana. Da gennaio ad agosto, secondo i dati Inail, gli incidenti sono stati 772. Numeri allarmanti al punto che ora si Parla di strage. Domenico De Masi, sociologo, come stanno le cose? "L'Italia tutto sommato non sta messa Così male rispetto agli altri Paesi europei e non ha percentuali di infortuni Così terribili. Il punto è che noi ci accorgiamo della gravità della situazione solo quando ci sono questi addensamenti". E come si spiegano questi addensamenti? "Col fatto che sempre di più si trascurano i problemi della sicurezza sul lavoro. Le aziende anche per rifarsi delle perdite di questi due anni sono indotte a incoraggiare la massima produttività, il che spesso significa sregolatezza".

Palazzo_Chigi : Draghi: Vorrei esprimere il più sentito cordoglio del governo e mio per i morti sul lavoro. In particolare voglio e… - beppe_grillo : 11 morti sul lavoro in 2 giorni. È una strage. Che si agisca ora! - myrtamerlino : Aggiornamento del bollettino di guerra: 11 morti sul lavoro nelle ultime 48h. 11 morti sul lavoro nelle ultime 48h… - UnoNemoNessuno : RT @beppe_grillo: 11 morti sul lavoro in 2 giorni. È una strage. Che si agisca ora! - Sandro_sr74 : STRAGE SENZA FINE | Solo ieri in tre hanno perso la vita. Il governo ha promesso assunzioni per gli ispettori e una… -