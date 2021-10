Morisi | la chiamate al 112 Ci hanno fatto un furto L' ipotesi della trappola escogitata Molte incongruenze

Advertising

AvucatPich : Voi quando state male chiamate il 118 o i carabinieri? Così, tanto per sapere. #Morisi - angiuoniluigi : RT @Affaritaliani: Morisi, 2 chiamate dell'escort rumeno al 112: 'Ci hanno fatto un furto venite' - GHERARDIMAURO1 : RT @Affaritaliani: Morisi, 2 chiamate dell'escort rumeno al 112: 'Ci hanno fatto un furto venite' - Affaritaliani : Morisi, 2 chiamate dell'escort rumeno al 112: 'Ci hanno fatto un furto venite' - Severica61 : @borghi_claudio Perche avete votato si. Neanche i salivari vi hanno passato e come contromossa Morisi indagato. Qua… -

Ultime Notizie dalla rete : Morisi chiamate

Affaritaliani.it

In un clima, peraltro, già condizionato dal caso del leghista Luca. Ma l'esito delle ...- che è alla base di quella transazione ecologica che tutte le grandi città del mondo sonoa fare.... di aver mandato copia di tutti i messaggi, delle chat e dellea un amico in Italia, ... La posizione di, invece, filtra attraverso il suo difensore, l'avvocato Fabio Pinelli , che spiega ...Petre denunciò di aver subito un furto. Mistero sul pusher che portò a casa la cocaina. I ragazzi avrebbero minacciato di raccontare della droga se non gli fossero stati pagati 1.500 euro. Resta da ch ...Come terzo incomodo, alla sfida tra Sala e Bernardo, c’è Layla Pavone del M5s, candidata scelta direttamente da Giuseppe Conte, però l'ingresso del M5s in consiglio non è scontato ...