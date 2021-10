Montpellier-Strasburgo sabato 2 ottobre | ore 17 | formazioni | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di venerdì 1 ottobre 2021) Secondo incontro in programma valevole per il nono turno di Ligue 1 e ildi Dall’Oglio affronta in casa lodi Stephane. Per l’Herault onorevole sconfitta contro il PSG che conferma il buon momento attuale; una squadra rimasta sempre in partita contro la corazzata parigina, e che ha anche avuto più di un’occasione per InfoBetting: Scommesse Sportive e