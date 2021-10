Monica Lozzi Revoluzione Civica | ville dei Casamonica demolite grazie al VII Municipio La sindaca Raggi non rivendichi meriti non suoi

(Di venerdì 1 ottobre 2021) Dal 2018 al 2020, nel VIIsono state18abusive appartenenti al clan dei Casa. Un risultato che è finito sotto i riflettori dei media ed è diventato motivo di orgoglio per gli amministratori della Capitale. Mentre la campagna elettorale per la poltrona di sindaco è giunta al rush finale, sul merito di quelle demolizioni è scontro aperto tra lauscente Virginia, che le annovera come uno deisuccessi, e, candidata della lista, che rivendica l’esclusiva paternità dell’operazione e spiega a RomaDailyNews le sue ragioni. Il tema della legalità è diventato un terreno acceso di scontro in questi ultimi giorni di campagna ...

RomaToday

, presidente uscente del municipio VII, candidata per la lista 'Revoluzione Civica', e Margherita Corrado, senatrice di Crotone espulsa dal movimento e candidata di Attiva Roma, sono due ...Ci risiamo. In piena campagna elettorale i giornaloni si fiondano sull'ennesima bufala e pubblicano un audio di, ex Cinque Stelle con propensioni no Green Pass e Presidente del VII Municipio di Roma, in cui si sente il ministro degli Esteri Luigi Di Maio dire: 'Grazie, grazie anche a te, perché ...Dal 2018 al 2020, nel VII Municipio sono state demolite 18 ville abusive appartenenti al clan dei Casamonica. Un risultato che è finito sotto i riflettori ...Abbiamo proposto ai principali candidati a sindaco di Roma di accompagnarci in un quartiere di periferia. Con la sindaca uscente Virginia Raggi siamo stati a Morena, in VII Municipio, alla periferia S ...