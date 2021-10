Miracolo a Napoli, 15enne va in arresto cardiaco: 118 le salva la vita (Di venerdì 1 ottobre 2021) “Buonasera signor Nicola, sono la mamma di Roberta la ragazza che la notte tra il 10 e 11 settembre lei è i suoi colleghi senza mai arrendervi le avete salvato la vita, non lo dimenticherò mai. Adesso Roberta sta bene le hanno impiantato un defibrillatore”. È questo l’sms che ha ricevuto ieri sera uno degli L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 1 ottobre 2021) “Buonasera signor Nicola, sono la mamma di Roberta la ragazza che la notte tra il 10 e 11 settembre lei è i suoi colleghi senza mai arrendervi le aveteto la, non lo dimenticherò mai. Adesso Roberta sta bene le hanno impiantato un defibrillatore”. È questo l’sms che ha ricevuto ieri sera uno degli L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

