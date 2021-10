Milly Carlucci non parla più di Raimondo Todaro e spiega il motivo (Di venerdì 1 ottobre 2021) Milly Carlucci non ha più intenzione di parlare di Raimondo Todaro. Dopo l’addio del maestro di danza a Ballando con le Stelle la conduttrice non risponde più alle domande sul suo ex pupillo. Todaro era uno dei pilastri del programma di Milly Carlucci, anche nell’edizione in cui gli è accaduto di tutto è stato in grado di mantenere vivo l’interesse del pubblico, con e senza le esibizioni in pista. Come farà la Carlucci senza di lui? Ballando con le Stelle riparte il 16 ottobre su Rai 1 e Milly accende i riflettori sul resto del cast, come è giusto che sia. Sempre diplomatica ma questa volta il dispiacere, la delusione, sono forti. Alla rivista Chi si rifiuta di rispondere alle domande su Raimondo ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 1 ottobre 2021)non ha più intenzione dire di. Dopo l’addio del maestro di danza a Ballando con le Stelle la conduttrice non risponde più alle domande sul suo ex pupillo.era uno dei pilastri del programma di, anche nell’edizione in cui gli è accaduto di tutto è stato in grado di mantenere vivo l’interesse del pubblico, con e senza le esibizioni in pista. Come farà lasenza di lui? Ballando con le Stelle riparte il 16 ottobre su Rai 1 eaccende i riflettori sul resto del cast, come è giusto che sia. Sempre diplomatica ma questa volta il dispiacere, la delusione, sono forti. Alla rivista Chi si rifiuta di rispondere alle domande su...

