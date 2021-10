Milano, Roma, Torino, Bologna e Napoli: ecco le 5 sfide nelle grandi città (Di venerdì 1 ottobre 2021) Nella capitale partita aperta con l’incognita Calenda. Nel capoluogo lombardo il pediatra Bernardo contro il sindaco uscente Sala che tenta la riconferma. Leggi su ilsole24ore (Di venerdì 1 ottobre 2021) Nella capitale partita aperta con l’incognita Calenda. Nel capoluogo lombardo il pediatra Bernardo contro il sindaco uscente Sala che tenta la riconferma.

Advertising

matteosalvinimi : In diretta a Radio Capital. Oggi giornata ricca di incontri: in mattinata a Roma, poi Milano e nel pomeriggio vi as… - BentivogliMarco : Nei capoluoghi voterei Lo Russo a Torino, Sala a Milano, Lepore a Bologna, Calenda a Roma e Manfredi a Napoli. Le… - teatrolafenice : ?? Nasceva oggi a Milano Caravaggio, pseudonimo di Michelangelo Merisi, pittore che con forza seppe per primo piegar… - ClaudioSella1 : RT @BentivogliMarco: Nei capoluoghi voterei Lo Russo a Torino, Sala a Milano, Lepore a Bologna, Calenda a Roma e Manfredi a Napoli. Le amm… - SergioPandolfi2 : RT @BentivogliMarco: Nei capoluoghi voterei Lo Russo a Torino, Sala a Milano, Lepore a Bologna, Calenda a Roma e Manfredi a Napoli. Le amm… -

Ultime Notizie dalla rete : Milano Roma Emanuele Macaluso, un riformista con gli occhi di sindacalista ...durante una riunione dell'area migliorista - e lungo tutta la frequentazione che ho avuto la fortuna di poter condividere con lui da quando nei primi anni '80 mi sono trasferita a Roma da Milano, ho ...

Salvini - Meloni, un abbracio a Roma 13.18 Salvini - Meloni, un abbracio a Roma Abbraccio tra Salvini e Meloni alla periferia di Ropma a sostegno del candidato di Centrodestra,...calmare le acque dopo i presunti dissapori di ieri a Milano ...

Milano, Roma, Torino, Bologna e Napoli: ecco le 5 sfide nelle grandi città Il Sole 24 ORE Centrodestra, Salvini e Meloni ‘firmano’ pax di Spinaceto ”Siamo destinati a governare insieme, vogliono dividerci ma siamo e restiamo compatti…”. Qualcuno l’ha ribattezzata la ‘pax di Spinaceto’. Matteo Salvini e Giorgia Meloni si ritrovano nella periferia ...

Inchiesta Fanpage su FdI, Fidanza si autosospende dal partito Insider riprende richieste soldi in nero e spaccati neofascisti. Meloni. 'Voglio vedere tutto il filmato'. Comunità ebraica: 'Non ci siano ambiguità' (ANSA) ...

...durante una riunione dell'area migliorista - e lungo tutta la frequentazione che ho avuto la fortuna di poter condividere con lui da quando nei primi anni '80 mi sono trasferita ada, ho ...13.18 Salvini - Meloni, un abbracio aAbbraccio tra Salvini e Meloni alla periferia di Ropma a sostegno del candidato di Centrodestra,...calmare le acque dopo i presunti dissapori di ieri a...”Siamo destinati a governare insieme, vogliono dividerci ma siamo e restiamo compatti…”. Qualcuno l’ha ribattezzata la ‘pax di Spinaceto’. Matteo Salvini e Giorgia Meloni si ritrovano nella periferia ...Insider riprende richieste soldi in nero e spaccati neofascisti. Meloni. 'Voglio vedere tutto il filmato'. Comunità ebraica: 'Non ci siano ambiguità' (ANSA) ...