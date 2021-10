Milano, migliaia di attivisti allo sciopero per il clima: «I governi ci invitano per pulirsi la reputazione». C’è anche Greta Thunberg – Foto e video (Di venerdì 1 ottobre 2021) È cominciata a Milano la manifestazione “Student Strike for Future- Scendiamo in piazza” con Greta Thunberg e Vanessa Nakate“. L’appuntamento era alle 9.30 circa in piazza Cairoli a Milano. Non un venerdì qualsiasi ma un’occasione unica per far sentire la voce dei giovani preoccupati per i cambiamenti climatici e stanchi di guardare. I manifestanti, delusi dalle risposte avute in questi giorni dal governo italiano, e nello specifico dal ministro per la transizione ecologica Roberto Cingolani, hanno intonato cori contro di lui. Thunberg invece, insieme ad altri attivisti, ha cantato «Bella ciao» con grande trasporto e a più riprese. La manifestazione molto partecipata – con circa 7 mila ragazzi in piazza secondo la Questura – arriva al termine dello ... Leggi su open.online (Di venerdì 1 ottobre 2021) È cominciata ala manifestazione “Student Strike for Future- Scendiamo in piazza” cone Vanessa Nakate“. L’appuntamento era alle 9.30 circa in piazza Cairoli a. Non un venerdì qualsiasi ma un’occasione unica per far sentire la voce dei giovani preoccupati per i cambiamentitici e stanchi di guardare. I manifestanti, delusi dalle risposte avute in questi giorni dal governo italiano, e nello specifico dal ministro per la transizione ecologica Roberto Cingolani, hanno intonato cori contro di lui.invece, insieme ad altri, ha cantato «Bella ciao» con grande trasporto e a più riprese. La manifestazione molto partecipata – con circa 7 mila ragazzi in piazza secondo la Questura – arriva al termine dello ...

