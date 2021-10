Migranti | Vauro | “mi dichiaro reo confesso | complice del boss Lucano”

Leggi su italiasera

(Di venerdì 1 ottobre 2021) La condanna dell’ex sindaco di Riace Mimmo, stabilita in primo grado di giudizio, “mi amareggia. Sono allucinato per una pena a 13 anni e due mesi quasi doppia rispetto a quella richiesta (dal procuratore capo di Locri e dal pubblico ministero – ndr). Questa è una sentenza politica, risultato di un Paese che sta perdendo il senso di se stesso e si disgrega”. A manifestare il suo stupore per la condanna di giovedì dell’ex sindaco di Riace è il vignettistaSenesi c he discorrendo con l’Adnkronos afferma: “Ne approfitto per dichiararmi reo-. Se quella di Mimmo è una associazione criminale, io ne faccio parte”. “Sono andato a Riace, ho condiviso alcune attività criminali intraprese da Mimmo perché ho profonda stima per il– afferma– Se lui è un ...