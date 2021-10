Migranti, Lucano: “Sono uomo onesto, mia popolarità ha dato fastidio a molti” (Di venerdì 1 ottobre 2021) “Dietro la mia condanna ci Sono ombre poco chiare. Un magistrato molto importante, un politico di razza, hanno dall’inizio cercato di offuscare la mia immagine, il mio impegno verso gli immigrati, i più deboli”. Così’ l’ex sindaco di Riace Mimmo Lucano in un’intervista al Corriere della Sera commenta la condanna a 13 anni e 2 mesi nel processo ‘Xenia’. “Mi aspettavo un’assoluzione piena. Io non mi Sono mai lasciato intimidire da nessuno. Per ora hanno vinto loro, ma siamo solo al primo grado. Ci sarà l’appello” sottolinea. “Già dall’inizio la mia popolarità, mai cercata, li ha infastiditi. Hanno voluto (e vogliono) che si parlasse solo di loro, delle loro attività, dei loro libri, delle loro inchieste. Io non ho avuto la notorietà perché me la Sono cercata. Il mio impegno, il mio modo di aiutare il ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 1 ottobre 2021) “Dietro la mia condanna ciombre poco chiare. Un magistrato molto importante, un politico di razza, hanno dall’inizio cercato di offuscare la mia immagine, il mio impegno verso gli immigrati, i più deboli”. Così’ l’ex sindaco di Riace Mimmoin un’intervista al Corriere della Sera commenta la condanna a 13 anni e 2 mesi nel processo ‘Xenia’. “Mi aspettavo un’assoluzione piena. Io non mimai lasciato intimidire da nessuno. Per ora hanno vinto loro, ma siamo solo al primo grado. Ci sarà l’appello” sottolinea. “Già dall’inizio la mia, mai cercata, li ha infastiditi. Hanno voluto (e vogliono) che si parlasse solo di loro, delle loro attività, dei loro libri, delle loro inchieste. Io non ho avuto la notorietà perché me lacercata. Il mio impegno, il mio modo di aiutare il ...

matteograndi : Luca Traini per un attentato di strage ai danni di 6 migranti, 12 anni di galera. Mimmo Lucano per averli accolti,… - sentonyiwobi : ?? #MIGRANTI: La condanna a 13 anni di carcere a #Lucano conferma che l’immigrazione illegale è un business che deve… - Agenzia_Ansa : L'ex sindaco di Riace Domenico Lucano é stato condannato a 13 anni e due mesi di reclusione nel processo 'Xenia' su… - SATtrnt : RT @Lukadiarde: Buongiorno @nomfup grazie alla tua presenza in parlamento lucano ha preso 13 anni e la guardia libica continua a torturare… - francornldi : RT @giuditta_pini: Insieme a tanti colleghi del centro-sinistra, ho firmato un appello a favore di Mimmo Lucano. Perché quando chi cerca di… -