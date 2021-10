' Miglior baguette a Parigi' | ma su suoi social messaggi islamisti

Advertising

"Sono molto fiero di questo premio" diceva appena una settimana fa Makram Akrout, panettiere del 12/o arrondissement di Parigi laureato per il 2020 come "" della capitale. Con il diritto di fornire per un anno leall'Eliseo. Ma da allora, Akrout è entrato nel mirino di gruppi di estrema destra che hanno scovato, sulle sue ...Pagnotte,, pane a cassetta di ogni consistenza, colore e gusto. Ecco quel che sono in ... Moulinex Pain et Délice, la più piccola Pain & Délices è la macchina per il pane Moulinex dal..."Sono molto fiero di questo premio" diceva appena una settimana fa Makram Akrout, panettiere del 12/o arrondissement di Parigi laureato per il 2020 come "miglior baguette" della capitale. Con il dirit ...Makram Akrout si è aggiudicato il primo posto del tradizionale concorso francese e dovrebbe fornire pane per un anno all’Eliseo. Ma avrebbe diffuso messaggi anti francesi su Facebook. Le indagini dell ...