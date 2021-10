Meteo 1 ottobre: l’Italia sotto lo scacco di un’altalena termica, lunedì 4 ottobre temperature fino a 28° (Di venerdì 1 ottobre 2021) Secondo le previsioni Meteo di venerdì 1 ottobre il Centro-Nord Italia sarà interessato da picchi di nuvolosità e maltempo, il Sud, eccetto la Sicilia, continuerà a godere di temperature calde rispetto alla stagione. Il mese di ottobre inizierà sotto il profilo climatico più secco del normale a causa dei campi di alta pressione che potrebbero impedire il naturale decorso delle perturbazioni atlantiche. Il Meteo prevede per la giornata di oggi 1 ottobre, delle temperature al di sopra delle medie su tutta la Penisola ma comunque senza particolari eccessi. Sul fronte termico infatti le temperature subiranno un po’ una altalena. Le temperature minime ... Leggi su ck12 (Di venerdì 1 ottobre 2021) Secondo le previsionidi venerdì 1il Centro-Nord Italia sarà interessato da picchi di nuvolosità e maltempo, il Sud, eccetto la Sicilia, continuerà a godere dicalde rispetto alla stagione. Il mese diinizieràil profilo climatico più secco del normale a causa dei campi di alta pressione che potrebbero impedire il naturale decorso delle perturbazioni atlantiche. Ilprevede per la giornata di oggi 1, delleal di sopra delle medie su tutta la Penisola ma comunque senza particolari eccessi. Sul fronte termico infatti lesubiranno un po’ una altalena. Leminime ...

