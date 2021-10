Messina Denaro, la Polizia sta eseguendo decine di perquisizioni in Sicilia a caccia del boss (Di venerdì 1 ottobre 2021) La Polizia sta eseguendo decine di perquisizioni in Sicilia con l'obiettivo di individuare dove si nasconde il boss numero uno di Cosa Nostra Matteo Messina Denaro , latitante dal 1993. Nei controlli, ... Leggi su gazzettadelsud (Di venerdì 1 ottobre 2021) Lastadiincon l'obiettivo di individuare dove si nasconde ilnumero uno di Cosa Nostra Matteo, latitante dal 1993. Nei controlli, ...

