Mercato Italia - Crisi dei chip e incentivi al lumicino: settembre in profondo rosso (Di venerdì 1 ottobre 2021) Il Mercato Italiano dell'auto continua a lanciare segnali di una profonda Crisi. Secondo i dati diffusi dal ministero dei Trasporti, a settembre le immatricolazioni si sono attestate su 105.175 unità, con un calo del 32,7% rispetto allo stesso mese del 2020 e del 26,2% sui livelli pre-covid del 2019. In valori assoluti, il Mercato ha perso oltre 51 mila registrazioni nel giro di un anno per colpa sostanzialmente di due fattori: da una parte la scarsa disponibilità di prodotto causata dalla Crisi dei chip e dall'altra il rapido esaurimento degli incentivi alla rottamazione. Inoltre, l'andamento dello scorso mese implica un peggioramento per i dati del cumulato annuo: l'immatricolato si attesta, infatti, su 1.165.491 unità, con una perdita di oltre 300 ...

