Mensa a Pomezia, aggiudicato il nuovo appalto per la refezione scolastica (Di venerdì 1 ottobre 2021) Pomezia – È stato aggiudicato il nuovo appalto per il servizio di refezione scolastica per le scuole di Pomezia. Una Mensa a basso impatto ambientale e senza sprechi, con un menù rinnovato che vedrà un aumento di almeno il 20% di alimenti biologici e a km0, prodotti DOP e IGP e certificati SQNPI, e un incremento del 5% di prodotti provenienti da agricoltura sociale. Tutti i plessi saranno dotati di lavastoviglie, evitando così l'utilizzo della plastica monouso e riducendo drasticamente i rifiuti prodotti al momento del pasto. Saranno green anche i trasporti a km0 o a filiera corta: la ditta garantirà infatti spostamenti con mezzi elettrici, ibridi o GPL. Tra le novità del servizio, sarà attivata una APP per smartphone con menù del giorno, info su ...

