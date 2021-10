Meloni: sinistra ha lavorato su divisioni ma siamo compatti (Di venerdì 1 ottobre 2021) "Per noi è stata una campagna elettorale strana perché nelle strade e nelle piazze l'entusiasmo della gente c'è stato e straordinario. Poi ti svegli, leggi i giornali, i sondaggi, e c'è un'altra ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 1 ottobre 2021) "Per noi è stata una campagna elettorale strana perché nelle strade e nelle piazze l'entusiasmo della gente c'è stato e straordinario. Poi ti svegli, leggi i giornali, i sondaggi, e c'è un'altra ...

Advertising

FratellidItalia : ?? La delirante teoria di Andrea Scanzi ?? Link: - paoloforneris : RT @Marco_dreams: “Evitiamo di enfatizzare dei modelli quando poi finiscono arrestati“. Chi lo ha detto? Salvini? No Meloni? No Lo ha detto… - TrimyJorge : @MassimGiannini vabbè è la cifra del giornalismo de sinistra, basta ricordare le inchieste Savoini/Meloni (ricordat… - RNrollneverdie : RT @Marco_dreams: “Evitiamo di enfatizzare dei modelli quando poi finiscono arrestati“. Chi lo ha detto? Salvini? No Meloni? No Lo ha detto… - mimmo58zanini : RT @Marco_dreams: “Evitiamo di enfatizzare dei modelli quando poi finiscono arrestati“. Chi lo ha detto? Salvini? No Meloni? No Lo ha detto… -