Meloni insiste | “Il blocco navale è l’unico modo per fermare gli sbarchi”

Advertising

Matt_Orlandi : @MatteoRotella @Pietro_Praglio Pure Meloni insiste su questo fattore, anche se le alleanze italiane a destra sono q… - EugenioCardi : @Gian0206 @Cartabellotta @GiorgiaMeloni Sicuramente, anche se ancora non ho capito perché #Meloni insiste con quell… - partimeasylover : RT @_DAGOSPIA_: ROMANZO QUIRINALE – UN ESPONENTE DELLA SEGRETERIA DEM SUSSURRA CHE ANDREBBE BENE GIANNI LETTA, SE - _DAGOSPIA_ : ROMANZO QUIRINALE – UN ESPONENTE DELLA SEGRETERIA DEM SUSSURRA CHE ANDREBBE BENE GIANNI LETTA, SE… -

Ultime Notizie dalla rete : Meloni insiste

Il Fatto Quotidiano

...un elettorato di protesta che gli è sempre stato fedele " a vantaggio del partito di Giorgia,... In primis, in quello che oggia voler votare per la Lega di Salvini. ©...in auge il tema del Green Pass come strumento di tutela contro un possibile contagio e... Giorgiasu Twitter ha sottolineato che lo studio sembra confermare quello FratellidItalia dice ...ROMA - "L'immigrazione clandestina rappresenta un'importante fonte di guadagno per i trafficanti di esseri umani. Adesso, a confermarlo, è anche il ...Matteo Salvini e Giorgia Meloni fanno sapere che non c'è "alcuna polemica e zero tensioni". Smentita un'intervista 'scomoda' di Berlusconi ...