Meloni a Roma con Salvini e Tajani per Enrico Michetti: segui qui la diretta dell'incontro (Di venerdì 1 ottobre 2021) Dopo l'incontro di ieri a Milano a sostegno del candidato Luca Bernardo, Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Antonio Tajani si ritrovano oggi anche a Roma, nella periferia sud ovest di Mezzocamino-Spinaceto, per lo sprint finale al fianco di Enrico Michetti. L'incontro, fissato insieme a quello di Milano, conferma la compattezza del centrodestra e rappresenta, se ancora ce ne fosse bisogno, la smentita nei fatti delle illazioni sul ritardo di ieri di Meloni a Milano, dovuto a un disservizio aereo facilmente verificabile, ma cavalcato per sostenere la tesi di una profonda spaccatura nel centrodestra. L'articolo Secolo d'Italia.

