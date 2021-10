Meghan Markle | il cappotto cammello e le altre tendenze autunnali indossate

(Di venerdì 1 ottobre 2021) Ben tornata. Con uninaugura la stagione autunnale, diventando di riferimento per look casual-chic. I recenti impegni dei Duchi di Sussex a New York hanno riportato alla memoria i vecchi tempi, dove le uscite (e le mise) erano molto più frequenti. In un paio di giorni abbiamo visto outfit che ci hanno conquistato, ricordandoci che lo stile della Duchessa americana è tanto cool quanto quello di Kate Middleton.: un capo senza tempo Versatile, classico, elegante. Ilè un must-have nell’armadio delle royal. Che sia in lana, o tessuti più leggeri, è perfetto per la stagione autunnale e per gli outfit di transizione. Versatile in look stratificati, si sposa meravigliosamente con le tonalità ...

Il principe Harry e Meghan Markle hanno filmato e registrato ogni singolo momento della loro visita a New York, la prima uscita pubblica della coppia dopo la nascita di Lilibet Diana. Immagini che entreranno a far parte... Si dice che la regina fosse furiosa e abbia detto al principe Harry: «Lei indosserà il copricapo che deciderò io», placando in maniera forzata l'esigente duchessa. Nonostante siano passati anni dal su... Dopo circa 18 mesi in cui non apparivano insieme ad una cerimonia, il Principe Harry e la moglie Meghan Markle hanno partecipato in questi giorni al Global Citizen Live di New York. La loro presenza h...