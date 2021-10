Mattarella cerca casa: il capo dello Stato visita un appartamento in zona semicentrale a Roma. “Dev’essere pronto entro dicembre” (Di venerdì 1 ottobre 2021) Il presidente della Repubblica cerca casa. In vista dell’addio al Quirinale – il suo mandato scade a febbraio – Sergio Mattarella si prepara a tornare a una vita da privato cittadino: e a questo scopo ha visitato, valutandolo per un affitto, un appartamento nella zona Nord-Est di Roma, al confine col centro storico. A raccontare la storia è il Corriere della Sera. Siamo a metà strada tra Villa Borghese e Villa Ada, a due passi dal palazzo della Zecca dello Stato. L’immobile – 120 metri quadri circa in un palazzo signorile, salone luminoso, cucinino, due bagni, tre camere da letto – è abitato da una giovane coppia, che sta per lasciare la casa e ha già mandato la disdetta ai proprietari. Questi, come ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 1 ottobre 2021) Il presidente della Repubblica. In vista dell’addio al Quirinale – il suo mandato scade a febbraio – Sergiosi prepara a tornare a una vita da privato cittadino: e a questo scopo hato, valutandolo per un affitto, unnellaNord-Est di, al confine col cstorico. A raccontare la storia è il Corriere della Sera. Siamo a metà strada tra Villa Borghese e Villa Ada, a due passi dal palazzo della Zecca. L’immobile – 120 metri quadri circa in un palazzo signorile, salone luminoso, cucinino, due bagni, tre camere da letto – è abitato da una giovane coppia, che sta per lasciare lae ha già mandato la disdetta ai proprietari. Questi, come ...

