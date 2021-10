Manifestazioni 24-25 settembre | scattano nove denunce

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 1 ottobre 2021) Roma – Nelle giornate del 24 e 25scorsi hanno avuto luogo due, la prima legata alle problematiche sul trasporto aereo della società Alitalia, promossa da alcune sigle sindacali in rappresentanza dei lavoratori coinvolti, la seconda a piazza di Porta San Giovanni messa in atto dal movimento politico “3V – Verità e Giustizia”. In particolare, il 24, nel corso della manifestazione, alcune centinaia di manifestanti hanno invaso la sede stradale dell’ asse viario Roma Fiumicino e, dopo aver forzato lo schieramento dei contingenti della forza pubblica, hanno bloccato per alcune ore la circolazione in ambo i sensi. Per queste condotte sei persone sono state denunciate in stato di libertà dalla DIGOS. Di queste, quattro sono ritenute responsabili dei reati di resistenza e lesioni ad un Pubblico Ufficiale, ...