Måneskin: in arrivo il nuovo singolo “Mammamia” (Di venerdì 1 ottobre 2021) I Måneskin hanno annunciato l’uscita del nuovo singolo intitolato “Mammamia“. Si tratta del primo inedito dopo Sanremo ed Eurovision, dove hanno trionfato con “Zitti e buoni” e uscirà l’8 ottobre. Måneskin, il fascino del rock’n’roll italiano “Mammamia“, il nome del nuovo singolo dei Måneskin, richiama una famosa canzone degli ABBA del 1975, ma nel caso della band italiana le due parole sono unite e ne formano una sola. I Måneskin hanno pubblicato sul loro profilo Instagram la copertina del singolo in pieno stile rock’n’roll anni Settanta. Già due giorni fa i componenti della band Damiano, Victoria, Ethan e Thomas avevano pubblicato alcune foto mentre indossavano una cintura con la ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 1 ottobre 2021) Ihanno annunciato l’uscita delintitolato ““. Si tratta del primo inedito dopo Sanremo ed Eurovision, dove hanno trionfato con “Zitti e buoni” e uscirà l’8 ottobre., il fascino del rock’n’roll italiano ““, il nome deldei, richiama una famosa canzone degli ABBA del 1975, ma nel caso della band italiana le due parole sono unite e ne formano una sola. Ihanno pubblicato sul loro profilo Instagram la copertina delin pieno stile rock’n’roll anni Settanta. Già due giorni fa i componenti della band Damiano, Victoria, Ethan e Thomas avevano pubblicato alcune foto mentre indossavano una cintura con la ...

I Måneskin annunciano una nuova canzone: 'Mammamia' I Måneskin non si fermano un attimo e annunciano l'arrivo di una nuova canzone. Si intitola 'Mammamia' , tutto attaccato, e sarà disponibile dall'8 ottobre. Un brano inedito che, con tutta probabilità, ...

