(Di venerdì 1 ottobre 2021) Fiumicino – I ragazzi dell’Istituto di istruzione Superiore “Leonardo da” dia Fiumicino stamattina sono in. Hanno deciso di protestare per gliscolastici che “costringono alcuni di noi a tornare a casa anche dopo le 18”. Sono 15 su 48 le classi che stamattina stazionano fuori il cortile dell’istituto scolastico nel tentativo di cercare un accordo con le istituzioni scolastiche. “Non possiamo entrare alle 9 e 40 – spiegano i giovani– perché mancano iper tornare a casa. Il problema sostanzialmente è per il rientro a casa. Non ci sono abbastanza corse degli autobus e treni utili”. L’ingresso scaglionato sta provocando disagi. Ma i ragazzi hanno le idee chiare e sperano di poter sottoporre la loro soluzione al preside: “La nostra ...

Advertising

ilfaroonline : Maccarese, orari sballati e trasporti impossibili: studenti del liceo Da Vinci in sciopero -

Ultime Notizie dalla rete : Maccarese orari

Il Faro Online

'Come avevamo annunciato, dopo i primi giorni di osservazione e assestamento degliscolastici, ancora soggetti all'emergenza Covid, abbiamo apportato alcune modifiche al piano ...dialle ...Sulla A12 Roma - Civitavecchia, per consentire programmati lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, in orario notturno, sarà chiusa la stazione diFregene, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità: - nella notte di martedì 21 settembre, con orario 22:00 - 6:00, in entrata in entrambe le direzioni, verso Roma e Civitavecchia; - ...Calicchio: 'Queste variazioni sono il frutto di una programmazione in costante evoluzione e pronta ad ascoltare le richieste dei cittadini e ad adeguarsi alle esigenze degli istituti scolastici che, a ...Da lunedi 27 settembre nel comune di Fiumicino nuovi percorsi e corse aggiuntive del Trasporto pubblico locale per studenti e pendolari . Dopo i primi giorni di osservazione e assestamento degli orari ...