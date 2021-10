“Ma è uguale a lui”. Paolo Bonolis, chi è la figlia Martina avuta dalla prima moglie sconosciuta (Di venerdì 1 ottobre 2021) Da più di vent’anni Paolo Bonolis è felicemente legato alla produttrice e figura televisiva Sonia Bruganelli, conosciuta nel 1997 e con cui è convolato a nozze nel 2002. Insieme hanno dato vita a ben tre eredi: Silvia, Davide e Adele. Ma in passato al suo fianco c’era l’ex consorte Diane Zoeller, psicologa statunitense, con cui ha avuto Stefano e Martina Bonolis. Differentemente dalla sua attuale relazione, quella intrattenuta con Diane Zoeller è molto meno conosciuta in quanto quest’ultima è una persona estremamente riservata che ha sempre preferito proteggere il suo quotidiano famigliare dai temibili riflettori. La coppia è stata unita in matrimonio per soli cinque anni, dal 1983 al 1988. Martina e Stefano sono ormai adulti e di recente sono entrambi convolati a nozze. Avete mai ... Leggi su tuttivip (Di venerdì 1 ottobre 2021) Da più di vent’anniè felicemente legato alla produttrice e figura televisiva Sonia Bruganelli, conosciuta nel 1997 e con cui è convolato a nozze nel 2002. Insieme hanno dato vita a ben tre eredi: Silvia, Davide e Adele. Ma in passato al suo fianco c’era l’ex consorte Diane Zoeller, psicologa statunitense, con cui ha avuto Stefano e. Differentementesua attuale relazione, quella intrattenuta con Diane Zoeller è molto meno conosciuta in quanto quest’ultima è una persona estremamente riservata che ha sempre preferito proteggere il suo quotidiano famigliare dai temibili riflettori. La coppia è stata unita in matrimonio per soli cinque anni, dal 1983 al 1988.e Stefano sono ormai adulti e di recente sono entrambi convolati a nozze. Avete mai ...

