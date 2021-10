Lutto nella musica, il cantante morto a 44 anni. Fan sconvolti: “I tuoi suoni saranno per sempre” (Di venerdì 1 ottobre 2021) Lutto nella musica, è morto a 44 anni Greg Gilbert, frontman della band indie rock britannica Delays. L’uomo è scomparso per via di un cancro all’intestino. La malattia gli era stata diagnosticata nel 2016 e nel corso degli anni ha documentato tutto sotto forma di poesia e arte visiva. Ad agosto, ha annunciato di aver smesso di prendere medicinali salvavita e di usare solo antidolorifici. Gilbert ha poi scritto su Twitter : “Credo ancora nella magia, nel potere di un buon gesto e nelle risate. Voglio riempire i giorni a venire con tutto questo e molto altro ancora”. Formatisi a Southampton, Greg Gilbert e i Delays sono emersi dalla fertile scena indie dei primi anni 2000, anche se la loro tendenza verso la psichedelia e il pop ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 1 ottobre 2021), èa 44Greg Gilbert, frontman della band indie rock britca Delays. L’uomo è scomparso per via di un cancro all’intestino. La malattia gli era stata diagnosticata nel 2016 e nel corso degliha documentato tutto sotto forma di poesia e arte visiva. Ad agosto, ha annunciato di aver smesso di prendere medicinali salvavita e di usare solo antidolorifici. Gilbert ha poi scritto su Twitter : “Credo ancoramagia, nel potere di un buon gesto e nelle risate. Voglio riempire i giorni a venire con tutto questo e molto altro ancora”. Formatisi a Southampton, Greg Gilbert e i Delays sono emersi dalla fertile scena indie dei primi2000, anche se la loro tendenza verso la psichedelia e il pop ...

Advertising

strawbevrymon : basta deludente ma comunque in lutto perché mi mancheranno tantissimo tutte e nonostante l’ultima stagione e in par… - Angy25417042 : RT @BabboleoNews: #Lutto nella medicina ligure. Si è spento il professor Stlevio Becchetti, 77 anni, per anni primario di #Ortopedia del #G… - Albert86795381 : RT @mattinodipadova: Aveva 88 anni, nella sua carriera ha dato lavoro a 700 persone. Il suo rapimento fu un caso nazionale - mattinodipadova : Aveva 88 anni, nella sua carriera ha dato lavoro a 700 persone. Il suo rapimento fu un caso nazionale - ma_liguori : RT @pianetagenoa: Lutto nella ristorazione genovese, è scomparso l'Ammiraglio Maurizio Tavella - -