L'uso politico della “eternizzazione” del draghismo dentro il Pd (Di venerdì 1 ottobre 2021) Qualcuno ha voluto equivocare la mia critica ai liberali del Pd, che, con troppo zelo e sospetta precipitazione, hanno teorizzato che il Pd debba sposare l’agenda Draghi (quale esattamente?) e sostenere la candidatura dello stesso Draghi a premier per la prossima legislatura. Sono gli stessi che in passato, nel Pd, chiedevano che il partito fotocopiasse l’agenda Monti e proponesse lui medesimo quale proprio candidato premier alle elezioni del 2013. Vorrei spiegarmi meglio. Sta bene che Draghi, in ottemperanza al mandato ricevuto e ai suoi limiti (programmatici e temporali), si occupi di dare compimento al piano vaccinale e all’avvio dell’implementazione del Next generation Eu. Ma spingersi a prospettare un Draghi due dopo il 2023 mi pare troppo. Non fosse altro perché, di qui ad allora, interverranno molte e significative novità. Dalle imminenti amministrative, all’elezione al ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 1 ottobre 2021) Qualcuno ha voluto equivocare la mia critica ai liberali del Pd, che, con troppo zelo e sospetta precipitazione, hanno teorizzato che il Pd debba sposare l’agenda Draghi (quale esattamente?) e sostenere la candidatura dello stesso Draghi a premier per la prossima legislatura. Sono gli stessi che in passato, nel Pd, chiedevano che il partito fotocopiasse l’agenda Monti e proponesse lui medesimo quale proprio candidato premier alle elezioni del 2013. Vorrei spiegarmi meglio. Sta bene che Draghi, in ottemperanza al mandato ricevuto e ai suoi limiti (programmatici e temporali), si occupi di dare compimento al piano vaccinale e all’avvio dell’implementazione del Next generation Eu. Ma spingersi a prospettare un Draghi due dopo il 2023 mi pare troppo. Non fosse altro perché, di qui ad allora, interverranno molte e significative novità. Dalle imminenti amministrative, all’elezione al ...

