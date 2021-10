Love is in the air, trama 1° ottobre: Piril è incinta? (Di venerdì 1 ottobre 2021) Occhi puntati ancora sul ritorno di Serkan e sulla sua amnesia a Love is in the air, come segnala la trama di oggi, venerdì 1°ottobre. L'imprenditore, infatti, proprio il giorno delle sue nozze con Eda, è stato costretto a partire per l'Italia per un incontro di lavoro molto importante, ma l'aereo su cui viaggiava è caduto e di lui si sono perse le tracce. Questo dramma ha gettato Eda nella disperazione, ma la giovane non si è mai data per vinta e ha sempre creduto che il fidanzato sarebbe ritornato da lei. Serkan, infatti, dopo due mesi di silenzio, è tornato alla Art Life mano nella mano con Selin lasciando amici e collaboratori senza parole. La Atakan ha spiegato a tutti che dopo l'incidente il ragazzo per fortuna si è salvato, ma ha perso la memoria relativa al suo ultimo anno di vita e, quindi, ha completamente rimosso Eda e la ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 1 ottobre 2021) Occhi puntati ancora sul ritorno di Serkan e sulla sua amnesia ais in the air, come segnala ladi oggi, venerdì 1°. L'imprenditore, infatti, proprio il giorno delle sue nozze con Eda, è stato costretto a partire per l'Italia per un incontro di lavoro molto importante, ma l'aereo su cui viaggiava è caduto e di lui si sono perse le tracce. Questo dramma ha gettato Eda nella disperazione, ma la giovane non si è mai data per vinta e ha sempre creduto che il fidanzato sarebbe ritornato da lei. Serkan, infatti, dopo due mesi di silenzio, è tornato alla Art Life mano nella mano con Selin lasciando amici e collaboratori senza parole. La Atakan ha spiegato a tutti che dopo l'incidente il ragazzo per fortuna si è salvato, ma ha perso la memoria relativa al suo ultimo anno di vita e, quindi, ha completamente rimosso Eda e la ...

