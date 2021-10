Love is in the Air, anticipazioni oggi 1 ottobre: Eda e Selin sono allo scontro (Di venerdì 1 ottobre 2021) anticipazioni della puntata di venerdì 1 ottobre di Love is in the Air, quinto appuntamento della settimana, in onda con la variazione di orario, intorno alle 16.50. Che accadrà oggi ai due protagonisti, Serkan ed Eda, della soap opera ambientata a Istanbul? Il Bolat e la Yildiz trascorreranno una intera giornata insieme, ammanettati: ma tra loro sarà ancora un disastro. Vediamo insieme. Love is in the Air va in onda su Canale 5 dopo Uomini e Donne, Amici di Maria De Filippi e la striscia del GF Vip. Che cosa accadrà oggi 1 ottobre ai due protagonisti della romantica soap, ora che la loro storia sta andando in una direzione molto strana? Serkan pende dalla labbra di Selin e non vuole recuperare la memoria perché considera la relazione con Eda solo ... Leggi su piusanipiubelli (Di venerdì 1 ottobre 2021)della puntata di venerdì 1diis in the Air, quinto appuntamento della settimana, in onda con la variazione di orario, intorno alle 16.50. Che accadràai due protagonisti, Serkan ed Eda, della soap opera ambientata a Istanbul? Il Bolat e la Yildiz trascorreranno una intera giornata insieme, ammanettati: ma tra loro sarà ancora un disastro. Vediamo insieme.is in the Air va in onda su Canale 5 dopo Uomini e Donne, Amici di Maria De Filippi e la striscia del GF Vip. Che cosa accadràai due protagonisti della romantica soap, ora che la loro storia sta andando in una direzione molto strana? Serkan pende dalla labbra die non vuole recuperare la memoria perché considera la relazione con Eda solo ...

