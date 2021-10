Love For Sale, il nuovo album e il concerto di Lady Gaga (Di venerdì 1 ottobre 2021) Nel 2011 si sono incontrati per registrare il loro primo duetto sulle note di The Lady is a Tramp, poi è toccato all’album Cheek to Cheek e adesso Lady Gaga e Tony Bennett chiudono questo sodalizio artistico con Love For Sale. La Germanotta oggi ha presentato il suo nuovo disco con uno splendido live di un’ora, durante la quale ha anche raccontato com’è nata l’idea di questo ultimo progetto con l’amico e collega. “Questo disco ha una storia lunga. Tutto è nato diversi anni fa. Io e Tony nel 2014 abbiamo pubblicato il nuovo Cheek to Cheek. Quando ho saputo che era al primo posto della classifica americana ho chiamato Tony e gli ho detto ‘Hey Tony siamo in vetta alla chart’. Così lui mi ha detto ‘Gaga ok, ma dobbiamo fare un altro ... Leggi su biccy (Di venerdì 1 ottobre 2021) Nel 2011 si sono incontrati per registrare il loro primo duetto sulle note di Theis a Tramp, poi è toccato all’Cheek to Cheek e adessoe Tony Bennett chiudono questo sodalizio artistico conFor. La Germanotta oggi ha presentato il suodisco con uno splendido live di un’ora, durante la quale ha anche raccontato com’è nata l’idea di questo ultimo progetto con l’amico e collega. “Questo disco ha una storia lunga. Tutto è nato diversi anni fa. Io e Tony nel 2014 abbiamo pubblicato ilCheek to Cheek. Quando ho saputo che era al primo posto della classifica americana ho chiamato Tony e gli ho detto ‘Hey Tony siamo in vetta alla chart’. Così lui mi ha detto ‘ok, ma dobbiamo fare un altro ...

