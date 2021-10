Lone Survivor film stasera in tv 1 ottobre | cast | trama | curiosità | streaming

(Di venerdì 1 ottobre 2021)è ilin ondain tv venerdì 12021 in onda in seconda serata su Italia 1. Di seguito ecco, scheda,, trailer e alcunesul. SCOPRI COSA C’È IN TVin tv:e scheda USCITO IL: 20 febbraio 2014 GENERE: Azione, Drammatico, Guerra ANNO: 2014 REGIA: Peter Berg: Mark Wahlberg, Taylor Kitsch, Emile Hirsch, Eric Bana, Ben Foster, Alexander Ludwig, Scott Elrod, Rohan Chand, Ali Suliman DURATA: 121 Minutiin tv:A giugno del ...

Advertising

jlackey1944 : @Ol_Dad56 Hahaha lone survivor -

Ultime Notizie dalla rete : Lone Survivor

Il Sussidiario.net

... SCENA DEL CRIMINE 20.25 NCIS 21.20 FILM - RAMBO III 23.30 FILM - Guerra(Usa 2013) Programmi Tv su La 7 7.00 OMNIBUS NEWS Attualità 7.30 TGLA7/METE0 8.00 OMNIBUS DIBATTITO 9.40 COFEE ...- Un film di Peter Berg. Trasposizione del romanzo di Marcus Luttrell, il film sembra un pretesto per mostrare tutto quanto il pudore e il senso etico di norma escludono dal racconto. ...Lone Survivor è uno dei film stasera in tv. Scopri cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming.Il film di Peter Berg con Mark Wahlberg è tratto da un libro autobiografico di Marcus Lutrell, unico superstite di un'azione di guerriglia in Afghanistan ...