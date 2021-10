LIVE Giro di Sicilia 2021, tappa di oggi in DIRETTA: Scaroni primo al GPM, +1’10” sul gruppo! (Di venerdì 1 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Giro DI Sicilia 12:57 75 km all’arrivo! Scaroni deve sperare che Valverde non si aggiudichi il GPM di Sciara di Scorciavacca. 12:55 Ecco l’ordine di arrivo al GPM:Cristian Scaroni (GAZ) 25 punti Chris Hamilton (DSM) 17 punti Marco Brenner (DSM) 12 punti Edward Ravasi (EOK) 10 punti Julen Amezqueta (CJR) 7 punti Joan Bou (EUS) 5 punti Chris Froome (ISN) 3 punti Roman Kreuziger (GAZ) 1 punto 12:52 Cristian Scaroni primo al GPM e conquista 25 punti! 12:47 Terminata la salita Portella Mandrazzi, il gruppo dista 1’10” dai corridori in testa. 12:43 Anche Kreuziger si fa rimontare: Hamilton ha ormai raggiunto il gruppo di testa. Più indietro Tonelli e Kreuziger. 12:38 Alessandro Tonelli è in ... Leggi su oasport (Di venerdì 1 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELDI12:57 75 km all’arrivo!deve sperare che Valverde non si aggiudichi il GPM di Sciara di Scorciavacca. 12:55 Ecco l’ordine di arrivo al GPM:Cristian(GAZ) 25 punti Chris Hamilton (DSM) 17 punti Marco Brenner (DSM) 12 punti Edward Ravasi (EOK) 10 punti Julen Amezqueta (CJR) 7 punti Joan Bou (EUS) 5 punti Chris Froome (ISN) 3 punti Roman Kreuziger (GAZ) 1 punto 12:52 Cristianal GPM e conquista 25 punti! 12:47 Terminata la salita Portella Mandrazzi, il gruppo dista 1’10” dai corridori in testa. 12:43 Anche Kreuziger si fa rimontare: Hamilton ha ormai raggiunto il gruppo di testa. Più indietro Tonelli e Kreuziger. 12:38 Alessandro Tonelli è in ...

