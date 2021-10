LIVE Giro di Sicilia 2021, tappa di oggi in DIRETTA: Froome e Tonelli al comando! (Di venerdì 1 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Giro DI Sicilia 11:50 Il margine di vantaggio dei quattro è ancora poco, 11?. 11:47 C’è l’attacco di quattro corridori: Joan Bou (Euskaltel-Euskadi), Julen Amezqueta (Caja Rural-Seguros RGA), Alessandro Tonelli (Bardiani-CSF-Faizanè) e Chris Froome (Israel Start-Up Nation). 11:40 60 km percorsi, i corridori si avvicinano alla salita di Portella Mandrazzi: 24 km al 4% di pendenza. 11:37 La Movistar risponde e riprende Nibali e Bardet; il plotone intanto si è diviso in due, entrambi molto compatti. 11:34 Insieme a Nibali (Trek-Segafredo), c’è anche il francese Romain Bardet (Team DSM), circa 100m di vantaggio dal gruppo. 11:30 Vincenzo Nibali prova ad allungare! Tentativo dell’azzurro nella breve discesa dopo ... Leggi su oasport (Di venerdì 1 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELDI11:50 Il margine di vantaggio dei quattro è ancora poco, 11?. 11:47 C’è l’attacco di quattro corridori: Joan Bou (Euskaltel-Euskadi), Julen Amezqueta (Caja Rural-Seguros RGA), Alessandro(Bardiani-CSF-Faizanè) e Chris(Israel Start-Up Nation). 11:40 60 km percorsi, i corridori si avvicinano alla salita di Portella Mandrazzi: 24 km al 4% di pendenza. 11:37 La Movistar risponde e riprende Nibali e Bardet; il plotone intanto si è diviso in due, entrambi molto compatti. 11:34 Insieme a Nibali (Trek-Segafredo), c’è anche il francese Romain Bardet (Team DSM), circa 100m di vantaggio dal gruppo. 11:30 Vincenzo Nibali prova ad allungare! Tentativo dell’azzurro nella breve discesa dopo ...

