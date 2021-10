L’Italia rischia sanzioni dalla Commissione europea per la normativa sugli open data

Leggi su wired

(Di venerdì 1 ottobre 2021)e altri 18 paesi dell’Unionesono finiti sotto l’occhio della, per non aver comunicato correttamente come le norme comunitariesiano state recepite nei loro ordinamenti nazionali. Laha quindi inviato un avviso formale ai governi di questi paesi, dando loro due mesi di tempo per conformarsi agli obblighi giuridici che regolano la circolazione dei dati e delle informazioni del settore pubblico, sancitidirettiva2019/1024. La direttiva in questione mira a favorire la circolazione dei dati e delle informazioni provenienti dal settore pubblico, al fine di sostenere lo sviluppo di nuove tecnologie, aumentare la trasparenza delle istituzioni e contribuire alla creazione ...