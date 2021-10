Linda Carrara | una bergamasca tra i 20 talenti protagonisti della 21ª edizione del Premio Cairo

(Di venerdì 1 ottobre 2021) Milano. Sono stati selezionati dalla redazione del mensile ARTE diEditore, diretto da Michele Bonuomo, i venti giovani artisti che parteciperanno al 21°, il più autorevole appuntamento con l’arte contemporanea in Italia; la mostra, che si terrà nelle prestigiose sale di Palazzo Reale a Milano, è stata posticipata al 2022, dal 17 al 23 ottobre, per permettere uno svolgimentocerimonia di premiazione in linea con le edizioni scorse e una piena partecipazione del pubblico di appassionati. Thomas Braida, Bros (Daniele Nicolosi), Elia Cantori,, Giulia Cenci, Valentina De’ Mathà, Luca Di Luzio, Federica Di Pietrantonio, Alice Faloretti, Bruno Fantelli, Andrea Fontanari, Gaia Fugazza, Alessandro Gerull, Corinna Gosmaro, Cecilia Granara, Giulio ...

, classe 1984, originaria di Villa d'Adda, esporrà nella mostra allestita nelle sale di Palazzo Reale, a Milano. L'allestimento è stato posticipato al 2022, dal 17 al 23 ottobre, per ... C'è anche una talentuosa pittrice bergamasca tra i 20 giovani artisti selezionati per partecipare al 21esimo Premio Cairo, il più autorevole appuntamento con l'arte contemporanea in Italia. Linda Carr ...