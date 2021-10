Lidia Vella ha partecipato al Grande Fratello 14, oggi è così: chi è e cosa fa (Di venerdì 1 ottobre 2021) Lidia Vella ha partecipato alla quattordicesima edizione del Grande Fratello, ecco cosa ha fatto dopo il reality e cosa fa oggi l’ex gieffina Vi ricordate di Lidia Vella? Divenne nota nel… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di venerdì 1 ottobre 2021)haalla quattordicesima edizione del, eccoha fatto dopo il reality efal’ex gieffina Vi ricordate di? Divenne nota nel… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it.

Advertising

GFVIP2BestCast : RT @Chicca_colors: Posso dire che sto rivedendo l'episodio in cui Federica Lepanto non diede la mano presentandosi con Lidia Vella e da lì… - Chicca_colors : Posso dire che sto rivedendo l'episodio in cui Federica Lepanto non diede la mano presentandosi con Lidia Vella e… - _fr4ncesc0 : @mrcprovacitu jessica lidia vella e federica lepanto che ricordi?????? - EsterEz : RT @Iperborea_: Quando vuoi imitare Madonna ma i truccatori la confondono con Lidia Vella #StarInTheStar -