Libero De Rienzo: Ecco il risultato dell’autopsia (Di venerdì 1 ottobre 2021) Lo scorso 14 luglio è venuto a mancare l’attore Libero De Rienzo. A più di due mesi dalla sua morte, sono giunte i risultati dell’autopsia. Sono arrivati i risultati dell’autopsia di Libero De RienzoIl 14 luglio del 2021 è venuto a mancare uno straordinario attore, Libero De Rienzo, Picchio per gli amici più stretti. Molti messaggi di cordoglio per il grande attore, non solo da parte dei suoi fan, ma anche da parte dei suoi colleghi, come Edoardo Leo e Vanessa Incontrada. A poco più di due mesi dalla sua morte, sono arrivati i risultati dell’autopsia che spiegano il motivo della sua scomparsa. Dopo aver rinvenuto il corpo dell’attore, gli investigatori hanno perquisito l’appartamento di Picchio ed hanno trovato ... Leggi su formatonews (Di venerdì 1 ottobre 2021) Lo scorso 14 luglio è venuto a mancare l’attoreDe. A più di due mesi dalla sua morte, sono giunte i risultati. Sono arrivati i risultatidiDeIl 14 luglio del 2021 è venuto a mancare uno straordinario attore,De, Picchio per gli amici più stretti. Molti messaggi di cordoglio per il grande attore, non solo da parte dei suoi fan, ma anche da parte dei suoi colleghi, come Edoardo Leo e Vanessa Incontrada. A poco più di due mesi dalla sua morte, sono arrivati i risultatiche spiegano il motivo della sua scomparsa. Dopo aver rinvenuto il corpo dell’attore, gli investigatori hanno perquisito l’appartamento di Picchio ed hanno trovato ...

Advertising

fattoquotidiano : È morto per un’overdose l’attore Libero De Rienzo, trovato senza vita nel suo appartamento a Roma lo scorso 15 lugl… - Agenzia_Ansa : Libero De Rienzo morto per overdose, ora il pusher rischia il processo #ANSA - murphi57 : RT @fattoquotidiano: È morto per un’overdose l’attore Libero De Rienzo, trovato senza vita nel suo appartamento a Roma lo scorso 15 luglio… - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: È morto per un’overdose l’attore Libero De Rienzo, trovato senza vita nel suo appartamento a Roma lo scorso 15 luglio… - cristinapasque : RT @fattoquotidiano: È morto per un’overdose l’attore Libero De Rienzo, trovato senza vita nel suo appartamento a Roma lo scorso 15 luglio… -