Letta a Siena si gioca il seggio (e la segreteria) Pd, pronte le epurazioni dei renziani in Toscana (Di venerdì 1 ottobre 2021) Sulla candidatura del segretario del PD Enrico Letta alle elezioni suppletive di domenica e lunedì prossimi, cade una nuova tegola.Non bastava la scelta di una città passata al centrodestra dopo 40 anni di monocolore rosso. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di venerdì 1 ottobre 2021) Sulla candidatura del segretario del PD Enricoalle elezioni suppletive di domenica e lunedì prossimi, cade una nuova tegola.Non bastava la scelta di una città passata al centrodestra dopo 40 anni di monocolore rosso. Segui su affaritaliani.it

Advertising

borghi_claudio : Letta risponde a Draghi dicendo che se l'aumento delle tasse non ci sarà in finanziaria sarà il suo 'cavallo di bat… - matteosalvinimi : Uomo di coraggio e di valore! Chapeau all’onestà intellettuale di Nicola Brienza, imprenditore candidato per il Pd… - borghi_claudio : @NicolasVanHort1 A dire la verità abbiamo anche detto no un bel po' di volte e nei voti che contavano. E il decreto… - Affaritaliani : Siena, Letta si gioca la segreteria: pronte le epurazioni dei renziani - twittdipopolo : RT @MarcoRizzoPC: Mi dicono che Enrico Letta, contro cui sono candidato al collegio di Siena, sia andato in Tv 46 volte più del sottoscritt… -