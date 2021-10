Lego Star Wars Racconti Spaventosi, recensione: brividi stellari su Disney+ (Di venerdì 1 ottobre 2021) La recensione di Lego Star Wars Racconti Spaventosi, speciale animato di Disney+ che rielabora i miti lucasiani in ottica Halloween. Quasi un anno fa su Disney+ arrivava lo Star Wars Holiday Special in versione Lego, un'avventura animata intrisa di humour (già per il titolo, che rimandava a uno dei capitoli più imbarazzanti della storia del franchise), ad altezza bambino ma capace di divertire anche i fan adulti. La stessa squadra creativa è ora tornata in azione con un nuovo speciale di tre quarti d'ora, di cui parliamo in questa recensione di Lego Star Wars Racconti Spaventosi: qui siamo in zona ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 1 ottobre 2021) Ladi, speciale animato diche rielabora i miti lucasiani in ottica Halloween. Quasi un anno fa suarrivava loHoliday Special in versione, un'avventura animata intrisa di humour (già per il titolo, che rimandava a uno dei capitoli più imbarazzanti della storia del franchise), ad altezza bambino ma capace di divertire anche i fan adulti. La stessa squadra creativa è ora tornata in azione con un nuovo speciale di tre quarti d'ora, di cui parliamo in questadi: qui siamo in zona ...

Advertising

QUOTIWARS : ho visto lego star wars racconti spaventosi e sono in lacrime per il contenuto fornito, poi in generale è molto car… - DoSAinterntl : RT @OrangeTeamLUG: La rubrica I giovedì della Marghe ?? vi porta a scoprire il set LEGO® STAR WARS™ 75309 REPUBLIC GUNSHIP™: l'UCS scelto… - OrangeTeamLUG : La rubrica I giovedì della Marghe ?? vi porta a scoprire il set LEGO® STAR WARS™ 75309 REPUBLIC GUNSHIP™: l'UCS sc… - DiscorsiChewbe : Un fotografo ha usato i Lego Star Wars per ricreare le scene dei film, le foto incredibili nell’articolo - Barbara_Bruno77 : RT @DisneyPlusIT: Avete voglia di sentire un racconto spaventoso? LEGO Star Wars Racconti Spaventosi, uno Speciale Originale, arriva in str… -