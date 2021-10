Le serie da guardare a ottobre (Di venerdì 1 ottobre 2021) Tante novità nel calendario delle serie tv in arrivo a ottobre, novità che accontentano tutti i gusti: si va dall’erede di Downton Abbey Belgravia ai titoli che parlano dell’America profonda come The Son, American Rust e Reservation Dogs, dalla commedia Acapulco alla fantascientifica Invasion, passando per Impeachment, The Equalizer e So cosa hai fatto. È tempo di ritorni anche molto attesi, con le seconde stagioni di The Walking Dead: World Beyond, Hightown, War of the Worlds, Locke & Key e la terza di You e c’è anche l’atteso revival di Gossip Girl. Sul fronte delle produzioni italiane c’è anche il ritorno di Pif con il suo storico programma Il Testimone. Sarà un mese anche di grandi film, a partire da Black Widow che sbarca dal 6 ottobre disponibile per tutti su Disney+, dove si accoglierà Halloween con gli speciali Lego Star ... Leggi su wired (Di venerdì 1 ottobre 2021) Tante novità nel calendario delletv in arrivo a, novità che accontentano tutti i gusti: si va dall’erede di Downton Abbey Belgravia ai titoli che parlano dell’America profonda come The Son, American Rust e Reservation Dogs, dalla commedia Acapulco alla fantascientifica Invasion, passando per Impeachment, The Equalizer e So cosa hai fatto. È tempo di ritorni anche molto attesi, con le seconde stagioni di The Walking Dead: World Beyond, Hightown, War of the Worlds, Locke & Key e la terza di You e c’è anche l’atteso revival di Gossip Girl. Sul fronte delle produzioni italiane c’è anche il ritorno di Pif con il suo storico programma Il Testimone. Sarà un mese anche di grandi film, a partire da Black Widow che sbarca dal 6disponibile per tutti su Disney+, dove si accoglierà Halloween con gli speciali Lego Star ...

justsundere : RT @xdrvcomalfoy: ma se io voglio guardare una serie coreana con l’audio in tedesco e i sottotitoli in russo potrò farlo per i cazzi miei o… - l4zyfairie : RT @watashiwasimona: ma lo capite che a guardare netflix non sono soltanto i 14enni come voi ma anche gente che magari ha voglia di guardar… - ariafolle : RT @watashiwasimona: ma lo capite che a guardare netflix non sono soltanto i 14enni come voi ma anche gente che magari ha voglia di guardar… - monolide : se hai voglia di guardare una serie leggendo i sottotitoli hai 14 anni - overthrownmind : RT @rainingcaffeine: puoi guardare anche le serie in uzbeko a nessuno frega un cazzo di quello che fai mariangela nella tua cameretta non è… -

Ultime Notizie dalla rete : serie guardare A Salerno il calcio è del popolo Mario, docente di liceo che segue la Salernitana allo stadio da trent'anni, racconta che "guardare la squadra di Rossi era un'esperienza magica, e non solo perché con lui abbiamo assaggiato la Serie ...

Il Cagliari, senza 'X' all'intervallo, riceve il Venezia L'anticipo della settima giornata di Serie A prevede la sfida tra il Cagliari e il Venezia, ovvero la penultima che ospita la terz'ultima ...si raggiungono certi limiti) allora diventa doveroso guardare ...

Le serie da guardare a ottobre Wired.it Le serie da guardare a ottobre Novità come Belgravia, Invasion, American Rust e Reservation Dogs, ma anche attesi ritorni come You, Locke & Key, American Horror Story e World Beyond: ecco tutti gli appuntamenti con le serie da non ...

Le migliori tv per vedere Netflix Una guida per individuare la televisione ideale per guardare Netflix. Vi sono modelli lcd e oled, ma quel che conta è che siano 4k e gestiscano bene hdr o dolby vision ...

Mario, docente di liceo che segue la Salernitana allo stadio da trent'anni, racconta che "la squadra di Rossi era un'esperienza magica, e non solo perché con lui abbiamo assaggiato la...L'anticipo della settima giornata diA prevede la sfida tra il Cagliari e il Venezia, ovvero la penultima che ospita la terz'ultima ...si raggiungono certi limiti) allora diventa doveroso...Novità come Belgravia, Invasion, American Rust e Reservation Dogs, ma anche attesi ritorni come You, Locke & Key, American Horror Story e World Beyond: ecco tutti gli appuntamenti con le serie da non ...Una guida per individuare la televisione ideale per guardare Netflix. Vi sono modelli lcd e oled, ma quel che conta è che siano 4k e gestiscano bene hdr o dolby vision ...