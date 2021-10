Le regioni in zona arancione, quelle in verde e l'unica rossa nella nuova mappa del rischio covid (Di venerdì 1 ottobre 2021) I dati sul covid in Italia continuano a migliorare. Ecco la nuova mappa a colori dell'Ecdc, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, sulla diffusione del contagio del ... Leggi su today (Di venerdì 1 ottobre 2021) I dati sulin Italia continuano a migliorare. Ecco laa colori dell'Ecdc, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, sulla diffusione del contagio del ...

Advertising

PalermoToday : Le regioni in zona arancione, quelle in verde e l'unica rossa nella nuova mappa del rischio covid… - romatoday : Le regioni in zona arancione, quelle in verde e l'unica rossa nella nuova mappa del rischio covid… - infoitinterno : Covid, quali regioni rischiano di passare in zona gialla dal 4 ottobre? - QdSit : Mappa europea incidenza Covid, la Sicilia torna in zona arancione Le Regioni del Nord-ovest in verde, insieme ad Ab… - bizcommunityit : Zona gialla: la regione a rischio a ottobre e quando torna in zona bianca la Sicilia -