Le pagelle di Andrea Petagna: 'Un paio di buone occasioni, ma è lento' (Di venerdì 1 ottobre 2021) La Gazzetta dello Sport boccia Andrea Petagna, per l'attaccante è insufficienza: voto 5. Andrea Petagna bocciato da La Gazzetta dello Sport , per il quotidiano l'attaccante è insufficiente: voto 5 . Contro lo Spartak Mosca troppi errori sotto porta: 'Gioca un tempo. Ha avuto un paio di buone occasioni, ma è stato lento nel concluderle'. Voto 5.5 ... Leggi su forzazzurri (Di venerdì 1 ottobre 2021) La Gazzetta dello Sport boccia, per l'attaccante è insufficienza: voto 5.bocciato da La Gazzetta dello Sport , per il quotidiano l'attaccante è insufficiente: voto 5 . Contro lo Spartak Mosca troppi errori sotto porta: 'Gioca un tempo. Ha avuto undi, ma è statonel concluderle'. Voto 5.5 ...

Advertising

Ernesto23710724 : RT @McmLeonardo: @andrea_uff @VotaSpartaco Io vorrei tra l'altro chiedere a sti pupazzi se come l'italiano medio si limitano a mal conoscer… - Smurfette10 : Abbiamo inoltre capito che andrea sta controllando le pagelle per il fantacalcio. Chissá se ha vinto ?????? #zengavo - McmLeonardo : @andrea_uff @VotaSpartaco Io vorrei tra l'altro chiedere a sti pupazzi se come l'italiano medio si limitano a mal c… - VotaSpartaco : RT @flc_crea: @andrea_uff A parte alcune cadute di stile, tipo «pagelle» e indicare «chi è smartabile» (non 'cosa' è praticabile in lavoro… - flc_crea : @andrea_uff A parte alcune cadute di stile, tipo «pagelle» e indicare «chi è smartabile» (non 'cosa' è praticabile… -