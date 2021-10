Lazio Women, Carolina Morace verso l’esonero: Sassuolo decisivo (Di venerdì 1 ottobre 2021) La panchina di Carolina Morace alla Lazio Women sarebbe già in bilico: il match col Sassuolo è decisivo L’inizio di stagione della Lazio Women di Carolina Morace è stato a dir poco disastroso. Zero punti conquistati in quattro partite, condite poi dalle due clamorose batoste prese contro Milan (8-1) e Fiorentina (6-1). La posizione della Morace, a fronte di questi pessimi risultati, sarebbe fortemente in bilico: come riporta il Corriere dello Sport infatti, decisiva sembra poter essere la gara con il Sassuolo, capolista al pari della Juventus. Sarà con ogni probabilità l’ultima chance. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Lazio SU Lazio NEWS 24 L'articolo ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 1 ottobre 2021) La panchina diallasarebbe già in bilico: il match colL’inizio di stagione delladiè stato a dir poco disastroso. Zero punti conquistati in quattro partite, condite poi dalle due clamorose batoste prese contro Milan (8-1) e Fiorentina (6-1). La posizione della, a fronte di questi pessimi risultati, sarebbe fortemente in bilico: come riporta il Corriere dello Sport infatti, decisiva sembra poter essere la gara con il, capolista al pari della Juventus. Sarà con ogni probabilità l’ultima chance. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS 24 L'articolo ...

