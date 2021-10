“Lavatrici per il black”, nostalgici di Hitler: Fanpage dietro le quinte della campagna di Fratelli d’Italia a Milano (Di venerdì 1 ottobre 2021) La prima reazione alla nuova inchiesta di Fanpage “La lobby nera” è arrivata poco dopo essere andata in onda ieri sera a Piazzapulita: Fratelli d’Italia in una nota ufficiale ha chiesto tutto il girato per “valutare compiutamente eventuali responsabilità di esponenti di Fdi anche in relazione ai contatti con persone da tempo estranee a Fdi proprio in ragione delle loro posizioni incompatibili con quelle del nostro movimento”. Il partito guidato da Giorgia Meloni, nonostante aggiunga di non prendere per oro colato i filmati e precisando che giudicherà solo dopo aver ottenuto quelli integrali non rimanda al mittente il contenuto dell’inchiesta se non per i toni polemici in cui afferma che stata mandata in onda “con il palese intento di infangare la nostra onorabilità” a pochi giorni dal voto. Ma cosa c’è di così sconvolgente? Ecco il ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 1 ottobre 2021) La prima reazione alla nuova inchiesta di“La lobby nera” è arrivata poco dopo essere andata in onda ieri sera a Piazzapulita:in una nota ufficiale ha chiesto tutto il girato per “valutare compiutamente eventuali responsabilità di esponenti di Fdi anche in relazione ai contatti con persone da tempo estranee a Fdi proprio in ragione delle loro posizioni incompatibili con quelle del nostro movimento”. Il partito guidato da Giorgia Meloni, nonostante aggiunga di non prendere per oro colato i filmati e precisando che giudicherà solo dopo aver ottenuto quelli integrali non rimanda al mittente il contenuto dell’inchiesta se non per i toni polemici in cui afferma che stata mandata in onda “con il palese intento di infangare la nostra onorabilità” a pochi giorni dal voto. Ma cosa c’è di così sconvolgente? Ecco il ...

