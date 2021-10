L’appello al voto di Perifano | “Voltiamo pagina | cambiamo Benevento”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 1 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Di seguito e in allegatoaldi Luigi Diego, candidato sindaco di ‘Alternativa per’. L’occasione è utile per ricordarvi che la campagna elettorale disi concluderà questa sera con un’iniziativa pubblica in programma a piazza Castello alle 18.30. “Care beneventane e cari beneventani, siamo giunti alla fine della campagna elettorale. In questi mesi ho incontrato migliaia di persone. Ho partecipato a centinaia di eventi. Ho attraversato la città in lungo e in largo, ho girato nei suoi rioni e nelle sue contrade. Ho incrociato paure e speranze. Ho parlato dei problemi e proposto le soluzioni che la nostra alleanza, ‘ Alternativa per’, ritiene utili per cambiare in meglio. Mi ...