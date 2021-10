Lampedusa, non c’è un ospedale ma Medici senza frontiere vuole un altro centro per migranti (Di venerdì 1 ottobre 2021) Dopo le scorribande nel Mediterraneo, le Ong vogliono mettere i piedi ben piantati per terra sull’isola di Lampedusa. Nello specifico, Medici senza frontiere non si accontenta più degli sbarchi a Lampedusa: vuole letteralmente trasformare l’isola nel più grande centro d’accoglienza d’Europa. Strutturato e operativo più che mai. La Ong, dunque, alza ulteriormente il tiro delle rivendicazioni: e avanza la richiesta di un altro centro per migranti sull’isola. E, più in generale, chiede maggiori interventi per l’accoglienza riservati all’immigrazione. Lampedusa, Medici senza frontiere punta al raddoppio: e chiede un altro ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 1 ottobre 2021) Dopo le scorribande nel Mediterraneo, le Ong vogliono mettere i piedi ben piantati per terra sull’isola di. Nello specifico,non si accontenta più degli sbarchi aletteralmente trasformare l’isola nel più granded’accoglienza d’Europa. Strutturato e operativo più che mai. La Ong, dunque, alza ulteriormente il tiro delle rivendicazioni: e avanza la richiesta di unpersull’isola. E, più in generale, chiede maggiori interventi per l’accoglienza riservati all’immigrazione.punta al raddoppio: e chiede un...

LegaSalvini : ?? NON ESISTE PACE PER LAMPEDUSA, CINQUE SBARCHI IN UNA SOLA NOTTE - MSF_ITALIA : #Lampedusa: mai come oggi c'è bisogno di un piano per l'accoglienza L'approccio emergenziale che viene ancora usato… - SeaWatchItaly : 2 giorni fa, una barca con 686 persone a bordo ha raggiunto #Lampedusa. È la barca più grande arrivata dalla Libia… - Mariang47614228 : RT @gabrillasarti2: Le ONG non inquinano ? Ma il popolo continua a farsi invadere con i ricatti di ONG finanziate da paesi stranieri e Drag… - SecolodItalia1 : Lampedusa, non c’è un ospedale ma Medici senza frontiere vuole un altro centro per migranti -